Рига, 27 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Из-за поддержки предприятий и населения во время ковидного кризиса государственный долг Латвии вырос до отметки 50% от ВВП. Об этом сообщило латвийское «Радио 4» со ссылкой на руководителя Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инну Штейнбук.

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СФД предупредил правительство Латвии, что при планировании бюджета на 2022 год не стоит злоупотреблять мерами поддержки закрываемые предприятия, а стоит активнее стимулировать экономический рост, особенно тех отраслей, которые наверняка не закроются даже при плохой эпидемиологической ситуации.

«Евросоюз тоже не рекомендует на фоне кризиса вводить еще какие-то жесткие ограничения, затягивать пояса. Что надо делать? Надо стараться, чтобы экономика росла более высокими темпами», — заявила глава СФД Латвии.

Штейнбук признала, что и дальнейшее развитие экономики в целом, и государственных финансов во многом зависит от эпидемиологической ситуации, которую сейчас есть предсказать невероятно трудно. Если в 2022 году обойдется без локдаунов, тогда она ожидает от национальной экономики быстрого роста, который, по ее мнению, «еще больше подогреют европейские фонды».

В 2021 году дефицит бюджета Латвии из-зам мер поддержки вырос на 2 млрд евро, или 7% ВВП. Общий дефицит госбюджета составил порядка 48% ВВП.