Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую дозу COVID-прививок получили почти 18 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 августа.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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За весь период массовой вакцинации от коронавируса в Ростовской области участие в прививочной кампании приняли 1 млн 415,98 тыс. человек (+ 10 097 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 189,68 тыс. человек (+ 17 980 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области план вакцинации выполнен более чем на 65%. Однако для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно, считают санитарные власти.