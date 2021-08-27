Ереван, 27 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6383 исследования на коронавирус, из которых 522 дали положительный результат. Об этом 27 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 240 261 носителя коронавируса. Из них 225 593 справились с инфекцией, в том числе 359 — за последние сутки. Умерли в республике 4796 пациентов с COVID-19, из которых 11 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6918 тестов на коронавирус 683 показали положительный результат. 315 человек медики признали выздоровевшими, умерли семеро пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 26 августа в Армении сообщили о 680 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Для страны это самый высокий показатель с апреля 2021 года.