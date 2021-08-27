Сеул, , 13:53 — REGNUM Бывший председатель Демократической партии «Тобуро» и кандидат в президенты Ли Нак Ён обменялся подарками с президентом Колумбии Иваном Дуке, находящимся в Южной Корее с трёхдневным визитом. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей предвыборного штаба кандидата.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главе Колумбии не удалось лично встретиться с Ли Нак Ёном из-за его статуса кандидата в президенты, однако колумбийский президент прислал ему подарок», —сообщили в предвыборном штабе.

Известно, что Дуке подарил бывшему премьер-министру колумбийский кофе, а Ли Нак Ён отправил президенту Колумбии в знак благодарности именную печать на корейском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Колумбии стал почетным гражданином Сеула