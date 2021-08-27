Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 августа.

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Жертвами COVID-19 стали 16 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и девять мужчин в возрасте от 47 лет до 91 года. Все пациенты, не справившиеся с инфекцией, имели хронические заболевания.

С начала пандемии врачи не смогли спасти 5 875 жителей Ростовской области.