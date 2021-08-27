Киев, 27 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Украинские компании в рамках подготовки к отопительному сезону договорились о поставке 75 тысяч тонн угля из США.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США — Украина

Об этом говорится в совместном заявлении частной компании ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову) и государственной «Центрэнерго», обнародованном 27 августа.

Предполагается, что объем угля, закупленного в США, будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В заявлении отмечается, что судно с топливом прибудет на Украину «в ближайшие месяцы». Стоимость американского угля, поставленного на Украину, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне, 26 августа, на Украине заявили, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. Как отмечает госкомпания «Укрэнерго», газового угля в настоящий момент накоплено в 2,3 раза меньше, чем предусмотрено графиком, а антрацитового — в 1,5 раза меньше.