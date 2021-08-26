Киев, , 14:36 — REGNUM Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины не меняется и остается критической, говорится в заявлении госкомпании «Укрэнерго», обнародованном 26 августа.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источнику, по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находилось 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс тонн). Отмечается, что запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн, что является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. Объём антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс тонн.

В «Укрэнерго» информируют, что газового угля в настоящий момент накоплено в 2,3 раза меньше, чем предусмотрено графиком, а антрацитового — в 1,5 раза меньше.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские компании заявили о намерении импортировать уголь из Польши, Казахстана и США для создания необходимых запасов к осенне-зимнему сезону. В частности, 19 августа на Украину поступила первая партия угля из Польши.