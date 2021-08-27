Лондон, 27 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Причиной смерти ведущей британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си Лизы Шоу стало кровоизлияние, являющееся осложнением после вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 26 сообщило ИА «Красная Весна».

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Как уточняет со ссылкой на отчет патологоанатома The Sun, 44-летняя ведущая из отделения Би-Би-Си в Ньюкасле скончалась спустя несколько недель после вакцинации от кровоизлияния в мозг.

Также указывается, что причиной смерти здоровой на тот момент женщины стали осложнения после вакцинации препаратом Astra Zeneca, что, как указывают врачи является редкой побочной реакцией при прививке.

Напомним, Лиза Шоу пожаловалась на «сильные» головные боли через неделю после того, как получила первую дозу вакцины в мае, через несколько дней ее состояние резко ухудшилось, и она умерла в больнице через три недели после введения ей вакцины Astra Zeneca.