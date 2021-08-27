Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Актёра фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нилла удивило изображение на коробке нового конструктора компании LEGO. Публикацию актёр разместил 26 августа на своей twitter-странице.

Цитата из к/ф «Парк Юрского периода». реж Стивен Спилберг. 1993. США Герои «Парка юрского периода»

Нилл обратил внимание подписчиков, что рядом с картинками фигурок доктора Элли Сэттлер (Лора Дерн) и доктора Яна Малкольма (Джефф Голдблюм) ожидаемо расположены фотографии актёров, а рядом с фигуркой палеонтолога Алана Гранта — фигурка унитаза.

«Обидно? Весело? Объясните!», — написал Нилл, дав понять, что он хотел бы, чтобы LEGO исправила изображение.

https://twitter.com/TwoPaddocks/status/1430861839374577664

Напомним, новый фильм франшизы «Мир юрского периода: Власть» выйдет на экраны в июне 2022 года. Сэм Нил вновь исполнит в нём роль Алана Гранта.