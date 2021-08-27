Вашингтон, 27 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» помогает предотвратить тяжёлое поражение легких после заражения штаммом коронавируса «Дельта» и значительно уменьшает число госпитализаций. Об этом пишет американский научный журнал Science со ссылкой на статью, опубликованную на сервере препринтов medRxiv.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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«Российская вакцина Sputnik V хорошо противостоит варианту «Дельта», — говорится в статье.

К такому выводу специалисты пришли после анализа данных о 13 894 пациентах двух сортировочных центров в Санкт-Петербурге. В таких центрах людей с выявленным SARS-CoV-2 осматривают и направляют на компьютерную томографию (КТ) легких, после чего принимают решение о необходимости госпитализации.

Среди этих пациентов 1291 полностью прошёл вакцинацию. Госпитализация потребовалась 495 пациентам.

При этом не было известно, какой вакциной прививались люди, и какой штамм коронавируса их поразил. По официальным данным, 96% привитых в Петербурге получили именно «Спутник V», а 95% случаев инфицирования в России в июле и августе пришлось на штамм «Дельта».

Исследователи заключили, что пациентам, завершившим вакцинацию не позднее, чем за 2 недели до прихода в сортировочный центр, «Спутник V» в среднем на 81% обеспечил защиту от госпитализации. Для женщин показатель составил 84%, для мужчин — 76%.

Кроме того, «Спутник V» в 76% случаев обеспечил защиту от тяжёлого поражения лёгких, выявленного с помощью КТ. Под тяжёлым понимается поражение более половины лёгких.

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