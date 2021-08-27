Дераа, Сирия, , 13:22 — REGNUM Правительственная армия Сирии продлила крайний срок, который предоставлен террористам для выхода из города Дераа. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Продлен крайний срок, предоставленный Сирийской Арабской армией (САА) террористам, отказавшимся урегулировать ситуацию, покинуть район Дераа Аль-Балад», — приводит сообщение сирийской армии агентство SANA.

При этом боевикам предоставляется возможность сдать оружие и уехать на север Сирии на специально предоставленных автобусах.

Также, по словам властей, на данный момент решение покинуть город изъявили 100 боевиков и восемь из них уже покинули район противостояния и выехали в подконтрольную Турции часть провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории сирийской провинции Идлиб, устроили артиллерийский обстрел, в результате которого был ранен сирийский военный.