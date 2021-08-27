Дераа, Сирия, 27 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Правительственная армия Сирии продлила крайний срок, который предоставлен террористам для выхода из города Дераа. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Продлен крайний срок, предоставленный Сирийской Арабской армией (САА) террористам, отказавшимся урегулировать ситуацию, покинуть район Дераа Аль-Балад», — приводит сообщение сирийской армии агентство SANA.

При этом боевикам предоставляется возможность сдать оружие и уехать на север Сирии на специально предоставленных автобусах.

Также, по словам властей, на данный момент решение покинуть город изъявили 100 боевиков, и восемь из них уже покинули район противостояния и выехали в подконтрольную Турции часть провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории сирийской провинции Идлиб, устроили артиллерийский обстрел, в результате которого был ранен сирийский военный.