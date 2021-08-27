Минск, 27 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В XXI веке проблема голода возможна и «без удобрений никакого продовольствия быть не может». Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко, прибывший в Гомельскую область на торжественную церемонию ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий».

Александр Лукашенко

"Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие — это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он сообщил также, что с вводом Петриковского ГОК «мы укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке» и «призвал ценить Белоруссию и сохранить её суверенитет»."Лучше края, чем Белоруссия, особенно у вас здесь, на Полесье, в мире нет. Давайте сохраним нашу суверенную и независимую Белоруссию», — сказал он собранным к его приезду.

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