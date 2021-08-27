Копенгаген, 27 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В связи с улучшающимся эпидемиологическим фоном правительство Дании приняло решение, что последние антикоронавирусные ограничения будут сняты в сентябре. Об этом 27 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Дании

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С 10 сентября COVID-19 больше не будет считаться социально опасным заболеванием в Дании.

«Это связано с тем, что число вакцинированных лиц в Дании находится на рекордно высоком уровне, а эпидемия находится под контролем», — говорится в пресс-релизе министра здравоохранения страны Магнуса Хейнике.

Таким образом, с 10 сентябре все до единого ковид-ограничения в стране будут сняты окончательно.