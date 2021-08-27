Нью-Дели, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса на территории Индии свыше 100 тыс. детей потеряли своих родителей. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

India.gov.in Коронавирус в Индии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По данным газеты Hindustan Times, Национальная комиссия по защите прав ребенка страны сообщила, что в период с 1 апреля 2020 года по 23 августа 2021 года из-за SARS-CoV-2 были брошены, стали сиротами или потеряли одного из своих родителей 101 032 ребенка.

Также уточняется, что круглым сиротой остался 8161 ребенок, 396 детей родители оставили и 92 475 потеряли одного из своих родителей. При этом отмечается, что причиной смерти родителей стал не только COVID-19, но и другие связанные с ним болезни.

Отметим, за все время пандемии на территории Индии на сегодняшний день от нового заболевания и связанных с ним последствий умер в общей сложности 436 861 человек.