Москва, 27 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. После трехдневного бурного роста нефтяные котировки приостановили свое дальнейшее восхождение, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Irishtimes.com Нефть

«Торги 26 августа баррель нефти Brent закрыл по цене в $71,65, что на 0,56% ниже итогов 25 августа. Коррекция после роста на 9% с начала недели, который оказался самым сильным с июня 2020 года, выглядит абсолютно логичной.

Оптимизм по поводу сдержанной в Китае вспышки заболеваемости дельта-штаммом постепенно угасает и факторов для позитива становится все меньше даже на фоне снижения уровня страха по поводу дальнейшего восстановления спроса.

Одним из положительных моментов для котировок топлива является приближающийся к Мексиканскому заливу шторм, который вынудил компании BHP и BP свернуть добычу на некоторых плавучих вышках и вывезти рабочих из опасной зоны.

На фоне перебоев с поставками цена за баррель может получить хороший драйвер для роста.

Сегодня, 27 августа, в фокусе инвесторов выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле. Любой сигнал о сворачивании QE будет воспринят рынком негативно.

Предполагаемый коридор движения нефтяных котировок на сегодня — $70−72,60 за баррель. Столь широкий диапазон вызван возможным падением цен на новостях от ФРС США», — считает эксперт.

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