Стокгольм, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон считает, что этой очень в Швеции не будет наблюдаться четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции, по крайней мере, в виде резкого повышения уровня смертности и давления на систему здравоохранения. Об этом он заявил в интервью газете Svenska Dagbladet от 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При условии, что работа по вакцинации будет продолжаться, снятие ограничений в Швеции — всего лишь вопрос времени», — заявил Карлсон.

Однако, отмечают журналисты в разговоре с чиновником, в Израиле, который одним из первых в мире начал вакцинацию, все больше и больше полностью привитых людей тяжело заболевают COVID-19.

«Поэтому Израиль и выделяется на общем фоне, что вызывает определенное беспокойство. Но подобного в других странах мы не наблюдаем», — парировал Карлсон.