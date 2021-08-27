Краснодар, 27 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае перевыполнен план по обязательной вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации края 27 августа. Отметим, что на территории Краснодарского края обязательной вакцинации подлежат 60% медработников, работников образовательных организаций, туристической индустрии, организаций общественного питания, торговли, транспорта, организаций в сфере бытового обслуживания.

Mos.ru Вакцинация

«В крае было запланировано привить по эпидпоказаниям 401 494 человека. На 26 августа уже привито 406 743 человека, что составляет 101,3% от подлежащих вакцинации граждан», — сообщила на брифинге ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по региону Виолетта Троеглазова.

Всего на территории Краснодарского края на 27 августа прививки от коронавируса сделали более 1,82 млн жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус на Кубани получили почти 66 тыс. человек, выздоровели 49 тыс. пациентов, число жертв инфекции превысило 5 тыс. человек.