На Кубани перевыполнили план по обязательной вакцинации от коронавируса
Краснодар, 27 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае перевыполнен план по обязательной вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации края 27 августа. Отметим, что на территории Краснодарского края обязательной вакцинации подлежат 60% медработников, работников образовательных организаций, туристической индустрии, организаций общественного питания, торговли, транспорта, организаций в сфере бытового обслуживания.
Всего на территории Краснодарского края на 27 августа прививки от коронавируса сделали более 1,82 млн жителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус на Кубани получили почти 66 тыс. человек, выздоровели 49 тыс. пациентов, число жертв инфекции превысило 5 тыс. человек.