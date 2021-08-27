Москва, 27 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. По итогам сессии 26 августа рубль подешевел к доллару на 0,4%. Котировки закрылись непосредственно над уровнем 74 руб., который остается в центре внимания игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 27 августа, пара доллар/рубль открылась под этой отметкой, отметив локальные минимумы в районе 73,75 руб. на фоне возобновления снижения USD на международной арене.

Наша валюта продолжает руководствоваться сигналами доллара. Вчера «американец» укрепился против большинства конкурентов за счет ястребиных комментариев спикеров ФРС, неплохой экономической статистики и тенденции уклонения от рисков. Теперь доллар снова отступает, но до конца сессии положение дел еще может поменяться.

В 17.00 мск. состоится выступление Джерома Пауэлла, которое задаст тон всем долларовым парам до конца торговой недели и в начале следующей.

Комментарии главы ФРС на тему инфляции, экономики, пандемии и монетарной политики зададут вектор движения мировым площадкам в целом. Ястребиный тон способен оживить спрос на USD и одновременно надавить на рисковые активы в целом.

При таком сценарии пара доллар/рубль с легкостью вернется за пределы уровня 74 руб. и протестирует вчерашние максимумы в районе 74,30 руб. В случае отступления котировок фокус внимания сместится на зону 73,50 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар слабеет, ожидая выступления главы ФРС США