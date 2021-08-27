Копенгаген, 27 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Четверо из пяти жителей Дании в возрасте от двенадцати лет и старше в настоящее время считаются полностью привитыми от COVID-19. Об этом 26 августа на странице в соцсети Twitter сообщил министр здравоохранения страны Магнус Хейнике.

Флаг Дании

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Мы достигли нового знаменательного рубежа в ходе кампании по вакцинации. 80% всех людей старше 12 лет теперь полностью привиты. Спасибо всем четырем миллионам датчан, которые согласились пройти вакцинацию», — написал министр.

Массовая вакцинация в Дании от COVID-19 началась 27 декабря прошлого года. Отмечается, что согласно следующему целевому показателю, к концу сентября-октября девять из десяти датчан должны получить первый компонент вакцины.

Однако сейчас темпы вакцинации в Дании снижаются.