Москва, 27 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Центральный банк России выпускает в обращение инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец». Выпуск монеты начнётся с 30 августа 2021 года, сообщается на сайте регулятора.

Георгий Победоносец

На монете из серебря 999-й пробы и весом 31,1 грамма изображён Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Инвестиционная монета номиналом 3 рубля будет выпущена тиражом до 500 тысяч штук. Монета без всяких ограничений обязательна к приему во всех видах платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года ЦБ РФ выпустил в обращение золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец».

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