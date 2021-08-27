Сеул, 27 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 646 550 человек. Об этом 27 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 27 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 27 727 639 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 54%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 13 269 033 человека, препаратом AstraZeneca — 10 976 196 человек, препаратом Janssen — 1 148 960 человек, Moderna — 2 333 450 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 420 821 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 13 780 926 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1841 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 245 158.

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