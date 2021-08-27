Токио, 27 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. На Параолимпийских играх в Токи зафиксирован первый случай госпитализации с COVID-19. Об этом 27 августа сообщил Оргкомитет Игр, передает ИА «Красная Весна».

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"Мы не можем свести риски к нулю, но мы можем минимизировать риски, чтобы обеспечить безопасные и надежные игры. Мы самым правильным образом реагируем на положительные случаи», — приводит слова представителя комитета Масанори Такаи Asahi Shimbun.

Также он уточнил, что госпитализированный с «несерьезными симптомами» прибыл из-за рубежа и не является спортсменом и добавил, что в этот же день SARS-CoV-2 был выявлен еще у 15 аккредитованных на Играх людей, двое из которых — спортсмены, 10 человек — подрядчики и еще трое — персонал.

Отметим, на данный момент оргкомитет игр выявил на Параолимпиаде в Токио в общей сложности 184 носителя коронавируса.