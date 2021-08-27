Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Ещё 488 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 августа. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (200), Новочеркасске, Таганроге, а также Неклиновском и Сальском районах (по десять). Более 20% заразившихся— люди старше 66 лет, 16,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 122 476 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 106 141 носитель инфекции.