Париж, 27 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Франции намерено добиться полной вакцинации от COVID-19 персонала домов престарелых (Ehpad) также и путем применения санкций. Об этом 26 августа заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает ИА «Красная Весна».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Уточняется, что глава французского правительства заявил в интервью французской радиостанции RTL, что власти страны все равно добьются своего и напомнил о принудительной вакцинации медработников, указав, что на сегодняшний день 83% из них уже сделали прививку первой дозой вакцины.

Также Кастекс указал, что сотрудники дома престарелых должны доверять науке и медицине, а в случае отказа от вакцинации к ним с 15 сентября могут быть применены санкции, которые будут варьироваться от приостановления допуска к работе до увольнения.

Помимо того, премьер-министр Франции добавил, что также предусмотрено специальное положение, которое позволяет приостановить действие трудового договора на срок от одного месяца до шести недель, для того, чтобы медработник мог сделать себе прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что В России расширился список зарегистрированных вакцин от коронавирусной инфекции. Так, пятым препаратом, которому Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение, стала вакцина «ЭпиВакКорона-Н», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора.