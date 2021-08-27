Таллин, 27 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В пятницу, 27 августа, 59 членов национального парламента Эстонии Рийгикогу выдвинули директора Эстонского национального музея Алара Кариса кандидатом в президенты страны. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Голоса для выдвижения кандидаты получены от фракций двух правящих в стране партий. Центристская и Реформистская партии еще в воскресенье, 22 августа, подтвердили, что поддержат кандидатуру Кариса на пост президента Эстонии.

Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата. Это означает, что помимо голосов парламентариев от центристов и реформистов, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо Социал-демократической партии, либо партии Isamaa. Первый тур голосования состоится в парламенте в понедельник, 30 августа.

Алар Карис ранее занимал пост государственного контролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея.