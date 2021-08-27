Тбилиси, 27 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Тбилиси оборудовали пункты вакцинации от COVID-19 в трёх автобусах. Об этом 26 августа сообщила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Мы решили на первом этапе начать с трёх автобусов в Тбилиси, для этого определили те районы, где был наименьший доступ к пунктам вакцинации, — сказала глава минздрава. — Всего планируется оборудовать десять автобусов».

Тикарадзе сообщила, что мобильные пункты вакцинации будут работать в районах Варкетили, Глдани и на территории Вокзальной площади. Для того, чтобы там привиться, нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, сделано более 1, 065 млн прививок. Полностью вакцинированы более 330 тыс. человек или 8,3% населения страны.