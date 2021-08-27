Фор-де-Франс, Франция, 27 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Действие режима жесткой самоизоляции и комендантского часа на острове Мартиника, связанного с пандемией коронавируса, продлено еще на три недели. Об этом 24 августа объявил префект Мартиники Станисласа Казеле, передает ИА «Красная Весна».

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

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В пресс-релизе, который приводит France Info, Казеле сообщил о продлении на острове действия режима жесткого локдауна и комендантского часа до воскресенья 19 сентября включительно из-за роста выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом жителям острова при режиме жесткого карантина не разрешено удаляться от дома на расстояние более 1 км, а комендантский час действует с 19:00 до 05:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция стремится эвакуировать из Афганистана максимальное число граждан, которым может грозить опасность со стороны радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в стране.