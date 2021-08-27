Ереван, 27 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Об этом на заседании правительства 27 августа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян заверил, что Ереван оценит эти сигналы и также ответит на них «положительными сигналами».

Напомним, между Арменией и Турцией отсутствую дипломатические отношения. Анкара блокирует армяно-турецкую границу и между странами нет автомобильного и железнодорожного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану нужно приложить усилия для налаживания отношений с Турцией, восстановление которых будет способствовать «интересам мира, безопасности в регионе и развитию экономики».

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Председатель правительства подчеркнул, что «отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, а также открытое участие Турции в 44-дневной войне негативно сказываются на мире и устойчивом развитии в регионе».