Подгорица, 27 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Черногория попала в красный список для путешествий в Великобритании, сообщила в Twitter посол этой страны в Черногории Карен Мэддокс.

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Черногория и Таиланд были добавлены в красный список, который будет действовать с понедельника, 30 августа, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и риска появления новых опасных штаммов коронавируса.

Пассажиры, прибывающие из стран, которые попали в красный список, должны будут пройти десятидневный карантин и пройти тестирование, говорится на сайте правительства Великобритании.