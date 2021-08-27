Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Прививки от коронавирусной инфекции в Петербурге сделали 53% жителей города, из расчета количества вакцинированных, необходимых для достижения коллективного иммунитета. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры в прививочном кабинете

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За последние сутки первым компонентом вакцины в Петербурге привиты 5245 человек, завершили цикл вакцинации 12 370 человек. Общее количество привитых в Петербурге составляет на 27 августа 1 млн 464 тыс. 17 человек. Полностью привиты 1 млн 391 тыс. 175 человек.

Запас вакцины в Петербурге составляет 488 075 комплектов, работает 166 пунктов вакцинации. Напомним, 26 августа в Петербург доставили 65 400 комплектов доз вакцины «Спутник V».