Москва, 27 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Минобрнауки России заключило контракт на организацию и проведение шестого, седьмого и восьмого всероссийского молодёжного научного форума «Наука будущего — наука молодых», включая четвертую и пятую международную научную конференцию «Наука будущего». Контракт оценили в 147,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Исполнитель должен будет организовать и провести вышеуказанные мероприятия, которые проводятся в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Полная стоимость контракта составляет 147 474 747 рублей. Оплата будет проходить в пять этапов, и в 2021 году сумма составит 49 158 249 рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Срок оказания услуг ограничен 24 ноября 2023 года.

Форумы планируется провести для тиражирования успешного опыта проведения научных мероприятий, налаживания научных контактов и обеспечения притока молодых специалистов в науку.

«Проведение конференции и форума с участием ведущих ученых позволит повысить профессиональный уровень участников и использовать новые знания в практической работе», — отмечается в техзадании.

Исполнителем по контракту стало ООО «Инконсалт К» из Москвы. Фирма была учреждена в октябре 1998 года. Основной владелец с долй 95% — ЗАО «Центр новых технологий и бизнеса». Еще 5% у Валерия Баранова.