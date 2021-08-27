Афины , 27 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Медицинские работники, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, должны будут вернуть зарплату за дни отстранения от работы из-за отсутствия такой прививки. Об этом 26 августа заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Греции Василис Контозаманис, передает ИА «Красная Весна».

Kraszdrav.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По словам Контозаманиса, служащие государственного сектора в стране получают предоплату и те из них, кто не прошел вакцинацию от нового заболевания и будет из-за этого отстранен от работы, должны будут вернуть полученные деньги, как полученные необоснованно.

В то же время, он указал, что работники медицинской сферы страны откликаются на требования греческого правительства по прохождению прививочной кампании и число вакцинированных среди них растет.

Отметим, с 1 сентября в Греции вступает в силу требование обязательной вакцинации медработников и те из них, кто не сделал прививку, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.