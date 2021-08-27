Нижний Новгород, 27 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 27 августа выявили 407 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 403 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 154 413 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 523 человека, всего выздоровели с начала пандемии 141 177 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5737 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7499 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось еще почти на 140 человек.

Напомним, по состоянию на 26 августа в регионе проведено 3 410 337 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8997 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 251,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко снизился и составляет 0,86. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 26 августа остаются свободными 33% коек в ковид-центрах.