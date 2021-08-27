Подгорица, 27 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Черногории издало приказ, на основании которого все сотрудники, школьники, студенты во время пребывания в государственных и частных образовательных учреждениях должны носить защитные маски.

AlexChirkin Медицинская маска

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Согласно заявлению, от этого приказа освобождены те, кто в силу состояния здоровья и особенностей индивидуального развития не может носить маску или может носить ее с определенными ограничениями.

Основа этого приказа, как говорится в Минздраве, — сохранение здоровья учащихся.

«В то же время ношение маски в школах защищает здоровье тех, кто передает знания, а также среду, в которую они возвращаются после школы. В настоящее время обязательное ношение маски необходимо для регулярного начала занятий в школе», — сказали в минздраве.