Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Северной столице за последние сутки зафиксирован рост количества новых случаев коронавирусной инфекции: их зафиксировано 1395, это на 94 случая больше, чем в предыдущие сутки, и на десять случаев больше, чем два дня тому назад, сообщили 27 августа в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

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Также за сутки в Петербурге выздоровели и выписаны 1296 человек, это на 373 пациента больше, чем сутками ранее. Скончались от COVID-19 за последние сутки 33 человека, это на пять человек меньше, чем сутками ранее.

По данным городского оперативного штаба, за истекшие сутки в петербургские больницы с ковидом госпитализированы 236 человек, это на 11 человек меньше, чем в предыдущий день. Выписаны из стационаров за сутки 265 человек.

Всего в больницах Петербурга с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 3820 человек, из них в реанимации — 393 человека, на ИВЛ — 161 человек. Свободно 33% коечного фонда для таких больных, составляющего 5591 койку.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 572 557 случаев заражения за время пандемии, выздоровели 548 797 человек, умерли 20 443 человека.