Воронеж, 27 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 467 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 26 августа, сообщалось о 265 новых носителях.

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 195 воронежцев. Скончались 18 человек с диагностированным ковидом.

Всего в Воронежской области на 27 августа положительные результаты тестов на коронавирус получили 116 706 человек, выздоровели 102 110 пациентов. Инфекция унесла жизни 4 984 жителей Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявили о превышении числа выписанных воронежцев над количество госпитализированных за последние две недели. По прогнозам, до конца сентября в регионе ожидается сокращение числа госпитализированных до 1,5 тыс. — фактически в два раза относительно конца августа.