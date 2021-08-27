Москва, 27 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Ни для кого не является секретом, что есть даже не две, а минимум — три Украины. Западная, Восточная и Юго-Восточная, а еще Центральная. Был еще Крым, но он, по счастью, вернулся к своему исходному состоянию. С 2014 года — это часть Юга России. Восток и Юго-Восток — самые населенные и промышленно развитые части Украины. В силу этих причин они всегда были на 100% — русскими, пишет в своей статье, опубликованной на сайте газеты «Взгляд» публицист Сергей Мардан.

BogomolovaNatalia10 Олег Семёнович Уруский. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

«Ничего не смогла изменить ни сталинская украинизация, ни переселение украинских крестьян в промышленные центры. Уже через несколько лет они полностью русифицировались, отказывались от использования исходно родного украинского языка в пользу русского даже дома, в быту.

Восточно-украинский суржик практически неотличим от речи жителей Юга России. Украинский крестьянин превращался в русского рабочего даже не во втором, а в первом поколении.

Западная Украина (хотя Черновцы и Ужгород очень сильно отличаются от Львова и Ивано-Франковска) говорила на «польском украинском», который хотя и начали насаждать в виде литературной нормы с начала 90-х, плохо понимали даже в Центральной Украине.

Про культурные отличия говорить лень. Достаточно сказать, что влияние имперской культуры Австро-Венгрии принципиально иное по сравнению с имперским периодом, который переживали Полесье или Слобожанщина.

После семи лет власти режима, который официально объявляет Россию историческим врагом Украины, который считает минимум 300 лет общей истории — колониальным прошлым; который провозглашает нацистских коллаборантов — национальными героями, уравнивая память жертв и их палачей, даже после этого почти половина опрошенных не боится говорить о себе, как об одном народе с русскими. Даже банальный здравый смысл подсказывает, что таких людей на Украине — абсолютное большинство.

И, кстати, хотя бы из уважения к отваге этих людей, здесь, в России, нужно перестать маркировать их похабной кличкой «русскоязычные», изобретенной еще позднесоветскими идеологами и подхваченной ельцинской камарильей.

Зеленский может кривляться, как угодно, доказывая, что святой князь Владимир крестил не Русь, а Украину, а Москва — дальний родственник средневекового Киева. Это все равно ничего не изменит. Как не смог ничего изменить Порошенко, так это не под силу и Зеленскому. Хотя с Зеленским это выглядит совсем стыдным.

Статистика, которую в очередной раз приходится публиковать украинским социологам, звучит оглушительней любых, самых ярких, самых гениальных метафор. Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком», — пишет Сергей Мардан.

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