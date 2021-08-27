Краснодар, 27 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа. Это на один случай меньше, чем сутками ранее. В числе новых носителей — 11 детей, младшему из которых два года.

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«В Сочи заболел 41 человек, в Краснодаре — 40. В Тихорецком районе COVID-19 подтвердился у 21 пациента. В Курганинском районе выявили 18 новых случаев, в Лабинском — 16. По 13 положительных тестов в Геленджике и Горячем Ключе. В Кореновском и Мостовском районах по восемь инфицированных. По семь новых пациентов в Крыловском и Усть-Лабинском районах. По шесть — в Армавире, Выселковском и Калининском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 65 970 человек, в том числе 4 241 ребенок. Выздоровели 49 017 пациентов, скончались 5 099 человек с подтверждённым коронавирусом. На 27 августа лечение от COVID-19 проходят около 12 тыс. человек — 3 467 человек в стационарах, еще 8 387 пациентов лечатся дома. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 115 человек, ещё семеро на ЭКМО.