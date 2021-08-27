Москва, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Лицам, привитым российской вакциной «Спутник V», разрешили въезд на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Об этом ТАСС заявил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Пхукет

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"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина», — сказал Соснов.

По его словам, для того чтобы въехать в Таиланд в рамках указанных программ, требуется оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.

Соснов отметил, что подача документов на получение разрешения на въезд в Таиланд разрешена уже с 27 августа.