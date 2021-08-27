Киев, 27 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Участники саммита «Крымской платформы» были приятно поражены организацией этого мероприятия, заявил в эфире украинского телевидения президент страны Владимир Зеленский.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

По его словам, многие участники саммита сомневались, что на нём будет представлено хотя бы 30 стран, а в итоге участие приняли 44 государства и организации. Зеленский также заявил, что многие страны выдержали большое давление России.

«Также были поражены… что им сразу показали декларацию, офис «Крымской платформы», показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть по всему миру», — добавил глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» является результатом «ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО» и у данного проекта нет никаких перспектив.

В свою очередь в МИД Украины отметили, что Киев будет усиленно заниматься популяризацией итоговой декларации саммита «Крымская платформа» и прорабатывать документ по пунктам.