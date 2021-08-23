Киев, , 19:50 — REGNUM Украина будет усиленно заниматься популяризацией итоговой декларации саммита «Крымская платформа», заявил 23 августа по итогам мероприятия глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также дипломат пообещал, что принятую декларацию теперь будут прорабатывать по пунктам.

«По каждому пункту надо сделать такой маленький план действий — что мы с этим делаем, как мы развиваем конкретные пункты декларации и координацию с другими государствами и международными организациями», — сказал Кулеба.

По оценке главы МИД, сегодня в Киеве случился «исторический момент», потому что принятая декларация «во многих аспектах сильнее любого другого документа, принятых по Крыму до этого».

ИА REGNUM отмечает, что ранее президент Зеленский заявил, что итоговая декларация будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для «дальнейшей работы по Крыму».

Согласно заявлению властей Украины, подписанты декларации дают «однозначную оценку незаконным и агрессивным действиям России, а также подтверждают готовность следовать политике непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации».

В свою очередь Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.