Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Apple объявила, что заключила мировое соглашение с разработчиками ПО, которые ранее подали на компанию в суд, обвинив её в реализации антиконкурентной практики. Об этом 27 августа сообщает портал Deadline.

Jared Smith Apple

Отмечается, что пока судья не одобрила соглашение сторон, но компания уже заявила, что в системах и процедурах онлайн-магазине App Store произойдут «значительные изменения». Apple, в частности, отметила, что количество ценовых категорий в магазине увеличится до 500 и более. IT-гигант также обязался внести $100 млн в Фонд помощи малым разработчикам (Small Developers Assistance Fund) и изменить условия транзакций в приложениях.

Авторы коллективного иска и компания договорились, что обозначенный подход сохранится на протяжении последующих трёх лет. Организации, ежегодный доход которых составляет менее $1 млн, получат меньшую комиссию, более крупные разработчики будут платить стандартную комиссию за продажу ПО и платежи в приложениях.

Напомним, группа разработчиков подала коллективный иск против Apple в 2019 году. Истцы, в частности, заявили, что Apple взимает слишком большую плату за покупки в приложениях App Store. Стоит отметить, что этот иск рассматривает та же судья Ивонн Гонсалес Роджерс, которая должна будет вынести решение по делу Apple и Epic Games.