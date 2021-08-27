Москва, 27 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за минувшие сутки выросло на 1509, сообщили 27 августа в столичном оперштабе.

Коронавирус

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Всего с начала пандемии в столице выявили 1 562 010 случаев заражения коронавирусом.

«За сутки госпитализированы 499 человек, скончался 51 пациент», — рассказали в штабе.

Оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 285 жителей Москвы.