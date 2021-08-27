Канберра, 27 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. 80-процентный охват населения Австралии вакцинацией от COVID-19 в настоящее время находится в пределах досягаемости. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции 27 августа.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Охват первой дозой составляет 56%, или 11,5 миллиона», — заявил министр.

«Чтобы достичь 70-процентной отметки, нам необходимо вакцинировать 14,5 миллиона австралийцев … Чтобы достичь 80-процентной отметки, нам необходимо вакцинировать около 16,5 миллионов австралийцев, так что нам осталось меньше пяти миллионов», — добавил Хант.

Напомним, почти 80% австралийцев старше 50 лет получили первый компонент вакцины. Более 80% людей старше 60 и старше 70 лет прошли первичную вакцинацию от COVID-19.