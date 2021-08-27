Канберра, 27 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл 27 августа на пресс-конференции заявила, что в ближайшие выходные полиция штата «заметно нарастит присутствие» по обе стороны границы с Новым Южном Уэльсом (юго-восток Австралии) из-за намеченных акций протеста против закрытия границы на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По данным полиции Квинсленда, очередные протесты, намеченные на эти выходные, будут включать в себя большее число участников, чем предыдущие.

Комиссар Кэрролл отметила, что полиция «поддерживает мирные протесты» и намерена быть в хороших отношениях с рядовыми гражданами, со стороны которых ожидается взаимность. Она призвала протестующих «работать с нами, полицейскими».

По состоянию на 27 августа 12 человек были оштрафованы за незаконное пересечение границы Квинсленда.