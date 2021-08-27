Москва, 27 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 6 844 049. Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 27 августа, за последние сутки было выявлено в 19 509 носителей SARS-CoV-2.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%. Днём ранее этот показатель составил 19 630 новых случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие 24 часа 19 217 человек справились с инфекцией. С начала пандемии выздоровели 6 112 035 человек. Летальных исходов было зарегистрировано 798.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ предположили, что количество заболевших коронавирусом к началу 2022 года увеличится на 100 млн человек, если правительства не сумеют остановить темпы заражения.