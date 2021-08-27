Москва, 27 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 19 509, достигнув 6 844 049 случаев. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1509 новых случаев заражения), Санкт-Петербург (1395) и Подмосковье (786).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 798 человек. Напомним, днём ранее был установлен суточный максимум по этому показателю — 820 летальных исходов.

Всего в России за время пандемии, по данным штаба, скончался от ковида 180 041 человек.