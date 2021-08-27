Симферополь, 27 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа. Накануне, 26 августа, сообщалось о 331 новом носителе инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 372 крымчанина, за тот же период зарегистрировано 15 новых смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19. В коронавирусных стационарах на лечении находятся 2 638 человек, дома лечатся 5 288 пациентов.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 69 871 человек, выздоровели 59 149 пациентов, скончались 2 139 человек.