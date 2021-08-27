Воронеж, 27 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Увеличение наполняемости театров и концертных залов согласовал губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба 26 августа.

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Изменения в части ограничений наполняемости залов кинотеатров (кинозалов), цирков, театрально-концертных организаций предложила на заседании руководитель департамента культуры Мария Мазур. Губернатор согласовал увеличение заполняемости театров и концертных залов до 80%, но только с 1 октября. Продажа билетов на мероприятия с учетом новой наполняемости может начаться с 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Воронежской области отмечают положительные тенденции в ситуации с коронавирусом — по прогнозам, к концу сентября число госпитализированных долно быть на уровне 1,5 тыс. человек (2,9 тыс. — на 26 августа).